Venezuela: Maduro punta a somministrazioni di massa entro luglio con vaccini prodotti da Cuba (4)

- La giustizia britannica ritiene che l'aver riconosciuto "de jure" la carica di presidente a Guaidò non esclude il riconoscimento "de facto" di Maduro come capo dello stato. In altre parole, che Londra - al contrario di quanto stabilito da un tribunale di primo grado - non ha come interlocutore unico "inequivocabilmente" riconosciuto Guaidò: La corte ha quindi ordinato un supplemento di indagine per verificare esattamente i rapporti esistenti tra i due paesi e decidere chi potrà avvalersi dei diritti di proprietà dell'oro. (segue) (Vec)