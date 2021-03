Venezuela: Maduro punta a somministrazioni di massa entro luglio con vaccini prodotti da Cuba (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La settimana scorsa Guaidò aveva annunciato di aver reperito fondi per permettere al Venezuela di accelerare la campagna vaccinale e accedere ai farmaci messi a disposizione dal meccanismo Covax. Il progetto, approvato "all'unanimità" dall'Assemblea che si riconosce nel leader oppositore, garantirebbe l'arrivo di soldi congelati dalla Casa Bianca. La giunta di governo della sede centrale della Bcv, presso cui dovrebbero essere trasferiti i soldi, risponde però a Maduro ed è per questo necessario un via libera che Caracas non intende concedere. (Vec)