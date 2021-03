Usa: sparatoria Boulder, principale sospettato sarà trattenuto senza cauzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ahmad Al Aliwi Alissa, principale sospettato per la sparatoria avvenuta a inizio settimana nella cittadina di Boulder, in Colorado, sarà trattenuto senza cauzione. Lo ha stabilito il giudice Thomas F. Mulvahill durante la prima udienza. Gli avvocati di Alissa hanno chiesto di ritardare la prossima udienza sul caso di due o tre mesi, sostenendo che non è possibile agire “finché non saremo in grado di valutare appieno la malattia mentale del signor Alissa". I legali hanno quindi spiegato. Il giudice ha accolto la richiesta e ha disposto una sospensione dopo circa sei minuti. Alissa non ha presentato alcuna dichiarazione, ma lo farà in seguito nel processo giudiziario. Il 21enne di Arvada, Colorado, è stato accusato di dieci omicidi di primo grado e di un tentato omicidio di primo grado in relazione alla sparatoria avvenuta in un negozio della catena “King Soopers”. (segue) (Nys)