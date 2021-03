Usa: sparatoria Boulder, principale sospettato sarà trattenuto senza cauzione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, sta considerando l’ipotesi di emettere ordini esecutivi contenenti misure severe per limitare la diffusione delle armi nel paese. Lo ha annunciato la portavoce della Casa Bianca, Jen Psaki, a poche ore dalla sparatoria di Boulder. L’assalto è avvenuto il 22 marzo e tra le vittime figura anche un agente di polizia, Eric Talley, tra i primi a intervenire sul luogo della sparatoria in risposta alle richieste di aiuto. Biden ha invitato il Congresso a vietare le armi d'assalto e a porre un freno alle numerose scappatoie che permettono di eludere il sistema di controllo dei precedenti di chi le acquista. "Non ho bisogno di aspettare un altro minuto, figuriamoci un'ora, per prendere misure di buon senso che salveranno vite in futuro e per esortare i miei colleghi alla Camera e al Senato ad agire", ha detto Biden in un discorso alla Casa Bianca dopo la sparatoria di Boulder. “Possiamo vietare ancora una volta armi d'assalto. L'ho fatto quando ero senatore. (...) Dovremmo farlo di nuovo". Il capo dello Stato ha chiesto al Senato di "approvare immediatamente" due progetti di legge già approvati dalla Camera andrebbero ad ampliare i controlli sui precedenti di chi acquista armi da fuoco, osservando che entrambi sono passati alla camera bassa del Congresso, controllata dai Democratici ma anche grazie al sostegno di alcuni deputati repubblicani. (Nys)