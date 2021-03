Argentina: ristrutturazione debito, Fmi annuncia "progressi" su colloqui con Buenos Aires

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Fondo monetario internazionale (Fmi) ha dichiarato che i colloqui con il governo dell'Argentina sulla ristrutturazione di un programma Stand By da 44 miliardi di dollari hanno compiuto progressi. "Le autorità argentine e lo staff dell'Fmi hanno compiuto progressi nella definizione di alcuni principi chiave che potrebbero sostenere un programma economico per aiutare ad affrontare le sfide a breve e medio termine dell'Argentina", si legge in un comunicato pubblicato al termine degli incontri tenuti in questi giorni a Washington tra il ministro dell'Economia argentino, Martin Guzman, la vicedirettrice regionale, Julie Kozack, il titolare del dossier argentino, Luis Cubeddu, e la stessa direttrice esecutiva del Fondo, Kristalina Georgieva. Nella nota firmata da Kozack e Cubeddu tuttavia non si fa menzione alcuna alla discussione sui termini della ristrutturazione, e le opinioni espresse fanno riferimento esclusivamente su un consenso raggiunto nell'individuazione e nell'analisi delle principali problematiche macroeconomiche del paese sudamericano, in particolare l'inflazione, e il rafforzamento delle riserve della Banca centrale. (segue) (Abu)