Argentina: ristrutturazione debito, Fmi annuncia "progressi" su colloqui con Buenos Aires (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "E' emersa una comprensione comune della necessità di sostenibilità macroeconomica e di salvaguardia della ripresa post-Covid in corso", prosegue quindi la nota, sottolineando che "è stato concordato sul fatto che l'inflazione è un fenomeno sfaccettato e che ridurla richiede sia politiche macroeconomiche coerenti che sforzi di coordinamento per contribuire ad ancorare le aspettative di inflazione".Riguardo la questione della bilancia commerciale l'Fmi afferma che "c'è stato un riconoscimento condiviso dell'importanza delle politiche per aumentare le esportazioni e la produzione con valore aggiunto, che sosterrebbe un ulteriore accumulo di riserve internazionali". Le parti hanno concordato inoltre sul fatto che "lo sviluppo in corso del mercato dei capitali interno è fondamentale per finanziare in modo sostenibile gli investimenti e rafforzare la resilienza complessiva. La nota conclude quindi affermando che "lo staff dell'Fmi e le autorità argentine continueranno a lavorare insieme al fine di approfondire la loro comprensione in queste aree chiave". (segue) (Abu)