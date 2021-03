Slovacchia: ex ministro Korcok, politica estera debole a causa della crisi di governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La crisi del governo slovacco è causa di un indebolimento della sua politica estera. Lo ha detto l'ormai ex ministro degli Esteri, Ivan Korcok, le cui dimissioni sono state accettate oggi dalla presidente, Zuzana Caputova. Korcok non ha lasciato trapelare se tornerà alla guida della diplomazia slovacca quando si sarà ricomposta la crisi che ha messo in discussione la tenuta dell'esecutivo. L'ex ministro ritiene infatti inappropriato parlarne mentre i negoziati sono nelle mani dei partner di coalizione. Korcok ha però criticato il primo ministro, Igor Matovic, per aver "appoggiato il capo di una diplomazia straniera". Si tratta di un riferimento velato al ministro degli Esteri ungherese, Peter Szijjarto, che per ammissione dello stesso premier slovacco ha avuto un ruolo nell'assicurare a Bratislava un contatto russo per ottenere il vaccino anti Covid Sputnik V. (segue) (Vap)