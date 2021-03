Egitto: ministro Finanze, deficit scende al 3,6 per cento nel primo semestre anno fiscale 2020-2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deficit di bilancio complessivo dell'Egitto è sceso al 3,6 per cento nella prima metà dell'anno fiscale in corso 2020-2021 (che terminerà il 30 giugno) dal 4,1 per cento dello stesso periodo dell’anno fiscale 2019-2020 nonostante la pandemia di Covid-19. Lo ha dichiarato in una nota il ministro delle Finanze egiziano, Mohamed Maait, commentando il rapporto semestrale sulla performance fiscale dell’economia egiziana. "Tutti gli indicatori dell'economia egiziana e del bilancio statale hanno visto un miglioramento senza precedenti oltre le aspettative degli esperti grazie alle politiche di riforme fiscali ed economiche adottate dal governo egiziano", ha detto Maait. "Il bilancio dello Stato ha raggiunto un avanzo preliminare fino a 14 miliardi di sterline egiziane (quasi 887 milioni di dollari) pari allo 0,2 per cento del Pil, spingendo il deficit complessivo al 3,6 per cento durante il primo semestre dell’anno fiscale in corso dal 4,1 per cento nello stesso periodo di riferimento dell'esercizio precedente", ha affermato Maait. "Il nuovo rapporto semestrale sulla performance fiscale ha un'importanza eccezionale in quanto giunge nel pieno dell’esplosione della pandemia di Covid-19. Pertanto, mostra l'impatto delle diverse misure adottate dal governo di fronte alle ricadute economiche di questa pandemia sui tassi di crescita e sullo stato prestazioni di bilancio", ha dichiarato Mait. "Questo miglioramento degli indicatori è attribuibile a un aumento del 16 per cento delle entrate pubbliche che hanno raggiunto i 452,9 miliardi di sterline egiziane (quasi 29 miliardi di dollari) nel primo semestre”, ha spiegato Maait. Il governo egiziano mira a ridurre il disavanzo annuale complessivo dal 7,8 al 7,9 per cento del Pil e al 6,6 per cento nel prossimo esercizio fiscale 2021-2022, che prenderà il via il primo luglio. Il governo prevede inoltre di ridurre il debito all'89 per cento del Pil entro il prossimo giugno. Il governo punta anche a un avanzo preliminare compreso tra lo 0,7 e lo 0,9 per cento del Pil alla fine dell'esercizio in corso e l'1,5 per cento dell'avanzo preliminare nel prossimo esercizio 2021-2022.(Cae)