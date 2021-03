Kosovo: ambasciatore italiano Orlando, congratulazioni a presidente Assemblea nazionale Konjufca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Congratulazioni allo Stato ed ai cittadini del Kosovo per l'inaugurazione della nuova Assemblea nazionale. Lo ha scritto su Twitter l'ambasciatore italiano a Pristina, Nicola Orlando, augurando al nuovo presidente del Parlamento kosovaro Glauk Konjufca, ai vicepresidenti ed ai parlamentari eletti con il voto dello scorso 14 febbraio "successo nelle loro responsabilità". L'esponente del Movimento Vetevendosje Konjufca è stato eletto questa mattina nuovo presidente del Parlamento del Kosovo. Sono stati 69 i voti in favore dell'elezione di Konjufka e 33 i contrari. Dal 2011 al 2014 il deputato di Vetevendosje Konjufka è stato vice presidente del Parlamento; mentre nel governo guidato da Albin Kurti nel 2020 è stato per alcuni mesi ministro degli Esteri. La sessione costitutiva del nuovo Parlamento di Pristina è stata convocata nei giorni scorsi dalla presidente ad interim Vjosa Osmani. Il Movimento Vetevendosje conta nel nuovo Parlamento kosovaro 58 seggi, solo due in meno della metà (120 sono i seggi del monocamerale di Pristina), mentre gli altri partiti seguono a grande distanza: Partito democratico del Kosovo (Pdk) 19, Lega democratica del Kosovo (Ldk) 15 e Alleanza per il futuro del Kosovo (Aak) 8. I partiti delle minoranze etniche si spartiscono i restanti seggi, con la maggioranza di questi assegnata alla Lista serba (10).(Alt)