Kosovo: presidente ad interim Konjufca chiede a Vetevendosje di formare governo

- Il nuovo presidente del Parlamento kosovaro Glauk Konjufca, che ha assunto anche l'incarico di capo dello Stato ad interim dopo l'elezione odierna alla guida del legislativo di Pristina, ha chiesto al Movimento Vetevendosje di presentare il nome del candidato primo ministro. Nella lettera inviata al leader del partito nazionalista di sinistra Albin Kurti, Konjufca sottolinea che - in base alla Costituzione e come certificato dalla commissione elettorale centrale in base ai risultati del voto del 14 febbraio - "il Movimento Vetevendosje ha ottenuto la maggioranza necessaria per formare il nuovo governo". Secondo fonti citate dal quotidiano "Telegrafi", il nuovo governo guidato da Kurti sarà formato già nella giornata di oggi. Il quotidiano "Koha" riferisce di una dichiarazione dello stesso Kurti secondo cui la riunione del Parlamento per la formazione del nuovo governo potrebbe tenersi già nel pomeriggio di oggi. Nei giorni scorsi il Movimento Vetevendosje di Kurti si è assicurato la maggioranza per governare grazie al sostegno dei deputati delle minoranze etniche, esclusa quella serba: anche i due deputati della minoranza turca hanno sciolto la loro riserva assicurando nelle scorse ore il voto a favore del nuovo esecutivo. (segue) (Alt)