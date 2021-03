Serbia-Italia: ambasciatore Lo Cascio a colloquio con ministro Esteri Selakovic

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ambasciatore italiano a Belgrado Carlo Lo Cascio ha incontrato oggi il ministro degli Esteri serbo Nikola Selakovic, in vista della sua prossima visita a Roma. Al centro del colloquio - secondo quanto riferisce una nota dell'ambasciata italiana a Belgrado - i rapporti politici ed economici tra Italia e Serbia e le prospettive di collaborazione, la campagna di vaccinazione in corso nei due Paesi, la situazione nella regione e il percorso europeo di Belgrado. Durante l’incontro, particolare attenzione è stata dedicata al dialogo Belgrado-Pristina e al negoziato di adesione della Serbia all’Unione europea. Sul primo punto, l’ambasciatore Lo Cascio ha auspicato la ripresa a breve delle trattative tra le due parti e il contributo costruttivo di Belgrado per un’intesa in grado di consolidare la stabilità nei Balcani. Quanto al negoziato di adesione, nel ribadire il convinto sostegno dell’Italia al percorso europeo della Serbia e l’apprezzamento per gli sforzi del nuovo governo, l’ambasciatore Lo Cascio ha messo in risalto l’importanza di ulteriori progressi nel settore dello stato di diritto, soprattutto nel campo dei media e della giustizia, incoraggiando l’approvazione a breve di riforme significative. (segue) (Seb)