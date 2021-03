Argentina: Buenos Aires accoglie decisione Fmi su aumento Diritti speciali di prelievo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Economia dell'Argentina, Martin Guzman, ha celebrato la decisione del Fondo monetario internazionale (Fmi) di allocare nuovi Diritti speciali di prelievo (Dsp) per 650 miliardi di dollari con l'obiettivo di contrastare l'impatto globale della pandemia del nuovo coronavirus. "L'estensione dei diritti speciali di prelievo è un successo importante al quale si è arrivati grazie a leadership positive in un momento molto difficile per il mondo", ha affermato Guzman in un messaggio sul suo profilo Twitter. La decisione dell'Fmi, prosegue il ministro argentino "permetterà ai paesi più bisognosi di affrontare in condizioni migliori gli effetti della pandemia". La decisione dell'Fmi consentirà al governo di Buenos Aires di accedere a fondi per 4,354 miliardi di dollari che permetteranno un consistente rafforzamento delle riserve e della solvenza in relazione alle scadenze più prossime del debito. (segue) (Abu)