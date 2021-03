Montenegro: Covid, scuole e asili chiusi fino al primo aprile (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Montenegro ha annunciato lo scorso 10 marzo delle nuove misure restrittive contro la diffusione del Covid-19. In una conferenza stampa tenuta a Podgorica, le autorità nazionali hanno annunciato la chiusura dei centri commerciali nei comuni che negli 14 giorni precedenti hanno presentato un livello di incidenza pari a più di 800 positivi ogni 100 mila abitanti. I cittadini montenegrini, gli stranieri con residenza permanente o temporanea in Montenegro, nonché gli stranieri non residenti, a meno che non entrino dalla Bosnia Erzegovina, Serbia, Kosovo o Albania, devono presentare un risultato negativo eseguiti non oltre le 48 ore precedenti all'ingresso. In alternativa può essere presentato un test sierologico positivo agli anticorpi non più vecchio di un mese. In precedenza il ministro degli Esteri del Montenegro, Djordje Radulovic, ha chiesto ai Paesi membri dell'Unione europea un aiuto perché il sistema sanitario nazionale "è sull'orlo del collasso". (segue) (Seb)