Kosovo: Konjufca (Vetevendosje) eletto presidente del Parlamento

- L'esponente del Movimento Vetevendosje Glauk Konjufca è stato eletto nuovo presidente del Parlamento del Kosovo. Sono stati 69 i voti in favore dell'elezione di Konjufka e 33 i contrari. Dal 2011 al 2014 il deputato di Vetevendosje Konjufka è stato vice presidente del Parlamento; mentre nel governo guidato da Albin Kurti nel 2020 è stato per alcuni mesi ministro degli Esteri. La sessione costitutiva del nuovo Parlamento di Pristina è stata convocata nei giorni scorsi dalla presidente ad interim Vjosa Osmani. Il Movimento Vetevendosje conta nel nuovo Parlamento kosovaro 58 seggi, solo due in meno della metà (120 sono i seggi del monocamerale di Pristina), mentre gli altri partiti seguono a grande distanza: Partito democratico del Kosovo (Pdk) 19, Lega democratica del Kosovo (Ldk) 15 e Alleanza per il futuro del Kosovo (Aak) 8. I partiti delle minoranze etniche si spartiscono i restanti seggi, con la maggioranza di questi assegnata alla Lista serba (10). (Alt)