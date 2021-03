Kosovo: ambasciatore Orlando, adesso affrontare sfide urgenti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli ambasciatori di Francia, Germania, Italia, Regno Unito e Stati Uniti in Kosovo si sono congratulati per il voto di fiducia accordato dal Parlamento di Pristina ieri al nuovo governo. In una dichiarazione i Paesi del cosiddetto “Quintetto” fanno appello alle forze politiche “di giocare un ruolo di responsabilità nel riconoscere i risultati delle elezioni dello scorso 14 febbraio come un mandato del popolo per un efficace governo”. In questo tempo di pandemia e di sfide economiche, hanno rilevato, “il Kosovo necessita di una leadership determinata e di istituzioni governative funzionali che assicurino stabilità, inclusa la presidenza”. “Affrontare queste sfide richiederà che i leader dei partiti politici e i parlamentari eletti mettano le necessità dei cittadini al di sopra degli interessi di parte e per l’opposizione e il governo di lavorare insieme su priorità condivise, essendo il primo compito l’elezione di un nuovo presidente”, hanno concluso i cinque ambasciatori. (segue) (Alt)