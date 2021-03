Kosovo: leader Vetevendosje Kurti assume ufficialmente ruolo di premier (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo il voto di fiducia dato ieri del Parlamento di Pristina, l’agenda del nuovo esecutivo di Kurti sarà dettata dal contrasto alla pandemia di Covid-19 e dalla fornitura dei vaccini. Lo stesso neo capo di governo ha spiegato ieri all’Assemblea nazionale che intende vaccinare il 60 per cento della popolazione entro il 2021. Altro tema centrale, già promosso durante la campagna elettorale, sarà la riforma della giustizia. In questo contesto, Kurti ha sottolineato che "un sistema giudiziario imparziale è vitale per il Paese". Secondo il leader di Vetevendosje, il Kosovo “ha già fatto abbastanza compromessi accettando la proposta sullo status di Ahtisaari in cambio della dichiarazione di indipendenza” e che non saranno più fatti altri compromessi alla Serbia. "Nessun ulteriore compromesso può o sarà fatto. Questo dovrebbe essere affermato forte e chiaro da tutti noi", ha detto Kurti in merito al dialogo con la Serbia osservando come la questione delle persone scomparse sarà una priorità nel processo di dialogo e che Belgrado dovrà “riconoscere la verità e la realtà”. Senza che ciò avvenga, ha spiegato Kurti "non ci può essere normalizzazione tra i due popoli e i due Stati". Altra priorità per il nuovo governo sarà il rilancio dell’istruzione, ha chiarito ancora Kurti. La stampa di Pristina rileva inoltre che il nuovo premier punterà ad una rapida elezione del nuovo presidente della Repubblica in modo da stabilizzare subito le istituzioni nazionali. Kurti sosterrà come promesso l’attuale presidente in carica ad interim Vjosa Osmani. (segue) (Alt)