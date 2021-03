Balcani: Camera di commercio della Serbia organizza vaccinazioni per imprenditori della regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Camera di commercio della Serbia ha deciso di organizzare la somministrazione di vaccini anti Covid a favore degli imprenditori e impiegati della regione dei Balcani occidentali. Lo ha reso noto la Camera di commercio serba attraverso un comunicato. Le dosi destinate sono 10 mila, secondo quanto precisa la nota, e l'operazione è condotta in collaborazione con il governo serbo. Il presidente della Camera di commercio, Marko Cadez, ha precisato che questo fine settimana sarà organizzata a Belgrado la vaccinazione di imprenditori e loro impiegati che operano in Bosnia Erzegovina, Montenegro, Macedonia del Nord, Albania e Kosovo. "E' solo necessario che le società della regione trasmettano i nominativi alle Camere di commercio, le quali in coordinamento con la Camera serba organizzare anno la vaccinazione a Belgrado", ha spiegato Cadez. Il presidente della Camera di commercio serba ha avuto oggi un incontro con la ministra montenegrina della Salute, Jelena Boronovic Bojovic, che si trova in visita a Belgrado. La ministra ha ringraziato Cadez per l'iniziativa, conclude la nota della Camera di commercio serba. (Seb)