Kosovo: britannico Michael Davenport è il nuovo capo della rappresentanza Osce

- Il diplomatico britannico Michael Davenport è da oggi il nuovo capo della rappresentanza dell'Osce in Kosovo. Lo riferisce la stessa rappresentanza sui suoi canali social. Devenport ha affermato che l'Osce ha sostenuto in modo eccellente il Kosovo in materia di diritti umani, democratizzazione e sicurezza pubblica. "E' un privilegio guidare un forte team di esperti in queste aree e con molta esperienza. Non vedo l'ora di collaborare con tutte le parti interessate nell'attuazione del mandato della missione", ha dichiarato ancora il diplomatico. Davenport, 59 anni, è stato ambasciatore britannico in Serbiae capo della rappresentanza Ue nello stesso Paese dal 2013 al 2017 e in precedenza inviato del Regno Unito in Serbia dal 2010 al 2013. Nel nuovo incarico subentra al norvegese Jan Bratu. (Alt)