Kosovo: oggi Kurti assume incarico premier, le sue priorità lotta a Covid-19 e riforma giustizia (2)

- Scettica la reazione dell’opposizione sulle linee programmatiche del nuovo esecutivo. Il leader ad interim del Partito democratico del Kosovo (Pdk) Enver Hoxhaj ha definito il programma di Kurti una "lista dei desideri". "Non vedo piani concreti su quando saranno assicurati i vaccini, non ho sentito nessuna politica economica forte, non ho sentito nulla riguardo ad un progetto di sviluppo sull’istruzione e non vedo una politica estera con un orizzonte strategico", ha detto Hoxhaj. Il leader della Lega democratica del Kosovo (Ldk) Lumir Abdixhiku ha invitato Kurti a non lasciare che la sua schiacciante vittoria alle elezioni del 14 febbraio lo porti “all’arroganza". "Il Kosovo ha bisogno di stabilità", ha detto Abdixhiku. "Come opposizione intendiamo contribuire a questa stabilità, ma il nuovo premier che sarà dovrebbe ricordare a sé stesso che non è solo il capo del suo partito, ma il primo ministro della Repubblica", ha aggiunto. Anche il capogruppo in Parlamento dell'Alleanza per il futuro del Kosovo (Aak), Besnik Tahiri, ha detto che il vincitore delle elezioni ha deciso di agire da solo piuttosto che cercare un coordinamento con le altre forze politiche. "Siamo contro la logica del dominio. Ci rifiutiamo in qualsiasi modo di diventare parte attiva di una cultura politica arbitraria, sappiamo che questo porta all'arbitrio", ha spiegato Tahiri. Infine il rappresentante della Lista serba Igor Simic ha accusato l'ormai nuovo governo di violare la Costituzione del Kosovo per non aver dato alla comunità serba la guida di due ministeri a cui avrebbe diritto in base al risultato delle elezioni del 14 febbraio. (segue) (Alt)