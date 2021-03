Kosovo: oggi Kurti assume incarico premier, le sue priorità lotta a Covid-19 e riforma giustizia (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Numerose sono state le reazioni arrivate dalla comunità internazionale per congratularsi con il nuovo governo del Kosovo. Il capo dell'ufficio dell'Ue nel Paese, Tomas Szunyog, si è detto “pronto ad approfondire la cooperazione Ue-Kosovo per un governo aperto ed efficace che affronti rapidamente questioni di vitale importanza per il Kosovo”. Barrie Freeman, vice direttore della missione Onu dell'Unmik, ha salutato il numero record di donne presenti nel nuovo Parlamento. "L'uguaglianza di genere è un fattore chiave che contribuisce alla costruzione e al mantenimento della pace", ha detto. Anche l’ambasciatore italiano in Kosovo ha augurato al nuovo esecutivo “successo e non vedo l'ora di lavorare insieme per rafforzare sempre di più la partnership tra i nostri Paesi". Mentre il commissario europeo per l'Allargamento, Oliver Varhelyi, si è congratulato con il nuovo Parlamento e il primo ministro. "Non vedo l'ora di lavorare con voi per portare avanti le riforme sul percorso europeo e continuare la lotta contro il Covid-19. Il dialogo con Belgrado sulla normalizzazione delle relazioni rimane fondamentale", ha dichiarato. Congratulazioni arrivate anche dal cancelliere austriaco, Sebastian Kurz, dal leader del Partito democratico albanese, Lulzim Basha, e dal ministro degli Esteri macedone, Bujar Osmani. (segue) (Alt)