Serbia-Kosovo: premier albanese Rama, non sarà mediatore tra le parti

- Il dialogo tra Kosovo e Serbia è stato uno dei temi di discussione nell'incontro di ieri tra il primo ministro albanese, Edi Rama, e il presidente della Francia, Emmanuel Macron all'Eliseo. Al termine del colloquio, il capo del governo albanese ha dichiarato di aver discusso a lungo, tra l'altro, della situazione nella regione, dell'andamento delle relazioni tra i Paesi dei Balcani occidentali, del processo di dialogo tra Serbia e Kosovo. Rama ha detto ai giornalisti a Parigi che non sarà il mediatore tra Kosovo e Serbia per avvicinare le loro posizioni. "Non sono la persona giusta per mediare tra Kosovo e Serbia, perché sono di parte, e come parte difendo necessariamente gli interessi di Albania e Kosovo insieme", ha detto il capo del governo albanese ripreso dai media kosovari. "Questo è un processo in cui spetta ai leader del Kosovo a portare il dialogo in avanti, come meglio credono. Naturalmente, con tutto il mio sostegno e quello del governo, oggi e domani, a Tirana, ovviamente in certi momenti potremmo avere approcci diversi su come raggiungere l'obiettivo, ma l'obiettivo è assolutamente lo stesso", ha spiegato il premier albanese. Inoltre la cooperazione bilaterale tra Tirana e Parigi e il cammino di adesione dell'Albania all'Ue sono stati i temi centrali del colloquio. L'ultimo incontro tra i due capi di governo era avvenuto nel maggio del 2018.(Alt)