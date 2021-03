Kosovo: ambasciatore Orlando, adesso affrontare sfide urgenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Adesso è necessario che i partiti politici in Kosovo mostrino senso di responsabilità e completino la formazione delle istituzioni nazionali eleggendo un nuovo presidente della Repubblica. Lo scrive su Twitter l’ambasciatore italiano in Kosovo, Nicola Orlando, dopo che ieri il Parlamento di Pristina ha dato la fiducia al nuovo governo di Albin Kurti. Orlando ha ripreso nel post la dichiarazione comune degli ambasciatori di Francia, Germania, Italia, Regno Unito e Stati Uniti in Kosovo “nell’affrontare le urgenti sfide pandemiche ed economiche che il Kosovo deve affrontare”. “Come ho detto prima, non c'è tempo da perdere”, aggiunge Orlando. (segue) (Alt)