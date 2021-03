Serbia: ministro Interno Vulin, ingresso Kosovo nell'Interpol sarebbe inaccettabile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Serbia lavorerà attivamente per impedire l'adesione del Kosovo all'Interpol. Lo ha detto il ministro dell'Interno di Begrado Aleksandar Vulin dopo l'incontro di oggi con l'ambasciatore svizzero a Belgrado. "Sarebbe inaccettabile", ha dichiarato Vulin come riportato dall'emittente "N1". A suo modo di vedere, il Kosovo non può essere membro di un'organizzazione internazionale, "specialmente di una che ha a che fare con i dati dei cartelli delle droghe". Secondo un comunicato del ministero dell'Interno di Belgrado, il ministro Vulin ha avuto oggi un colloquio anche con l'ambasciatore giapponese in Serbia Katsumata Takahiko ribadendo la ferma opposizione del suo Paese all'adesione del Kosovo nell'Interpol. (Seb)