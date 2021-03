Kosovo: Borrell fa le congratulazioni a Kurti, "Ue sostiene riforme"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Alto rappresentante dell'Unione europea per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell, ha espresso le sue congratulazioni al nuovo primo ministro del Kosovo, Albin Kurti, su Twitter. "Attendo con impazienza di lavorare insieme per portare a termine con successo il dialogo Belgrado-Pristina. Questo è fondamentale per il percorso europeo" di Pristina. "L'Ue sostiene pienamente il programma di riforme e il contrasto al Covid", ha aggiunto. (Beb)