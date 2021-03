Montenegro: Covid, allo studio una possibile chiusura totale delle attività (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le scuole resteranno chiuse a partire da domani e gli asili da dopodomani. I cittadini montenegrini, gli stranieri con residenza permanente o temporanea in Montenegro, nonché gli stranieri non residenti, a meno che non entrino dalla Bosnia Erzegovina, Serbia, Kosovo o Albania, devono presentare un risultato negativo eseguiti non oltre le 48 ore precedenti all'ingresso. In alternativa può essere presentato un test sierologico positivo agli anticorpi non più vecchio di un mese. La ministra della Salute, Jelena Borovinic Bojovic, ha annunciato che le capacità ospedaliere sono state aumentate su tutto il territorio del Montenegro. L'indice di occupazione degli ospedali Covid, ha aggiunto la ministra, è del 67 per cento. Bojovic ha poi ribadito la necessità di vaccinare la popolazione per contrastare la pandemia. Il ministro dell'Interno, Sergej Sekulovic, ha chiesto il rispetto delle misure per proteggere se stessi e gli altri. "Saremo costretti ad agire in modo repressivo. La salute dei nostri cittadini è in gioco", ha detto Sekulovic. (segue) (Seb)