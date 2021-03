Portogallo: Covid, presidente de Sousa annuncia proroga stato emergenza fino a maggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Portogallo rimarrà in stato di emergenza almeno fino a maggio a causa della pandemia di Covid-19 in corso. Lo ha annunciato oggi il presidente della Repubblica, Marcelo Rebelo de Sousa, spiegando che almeno un altro rinnovo sarà votato dal Parlamento. Il capo dello Stato ha aggiunto che ci saranno alcune zone e attività parzialmente limitate fino a maggio. "È essenziale che i portoghesi sia nel periodo a venire che dopo Pasqua capiscano l'importanza del passo che si sta facendo e che tutti vogliamo sia definitivo", ha ammonito Rebelo de Sousa. A questo proposito, il presidente della Repubblica portoghese ha ricordato l'esperienza di "avanzamenti e arretramenti" nelle misure restrittive che si sta verificando in altri paesi europei, indicando gli esempi di Italia e Spagna. Per quanto riguarda la campagna di vaccinazione, il capo dello Stato ha ammesso che il processo avrebbe potuto andare meglio in tutta Europa che "non può essere il regno dell'egoismo e dell'individualismo". (Spm)