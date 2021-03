Americhe: segretario generale Iila incontra presidente Eu-Lac Foundation

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Incontro molto concreto questa mattina, 22 marzo, tra la Segretario generale dell’Organizzazione internazionale italo-latina americana (Iila), Antonella Cavallari e la Presidente di Eu-Lac Foundation, Leire Pajín Iraola, allo scopo di attualizzare la cooperazione tra le due organizzazioni internazionali, formalizzata dal 2017 con un accordo quadro di collaborazione. Lo riferisce l'Iila in una nota, precisando che l'incontro si riprometteva di individuare le nuove iniziative da attuare insieme per promuovere le relazioni bi-regionali e sostenere la ripresa della regione dopo la pandemia. "Non vogliamo un’altra 'decada perdida' in America Latina, ma un decennio di profonda trasformazione verso un modello di crescita sostenibile sia dal punto di vista ambientale che della coesione sociale” ha dichiarato Cavallari, offrendo alla Presidente di Eu-Lac Foundation ogni utile apporto da parte Iila soprattutto in merito ai temi su cui entrambe le organizzazioni sono fortemente impegnate: empowerment femminile e parità di genere, nuove forme di cooperazione con i Paesi latinoamericani a reddito medio, supporto alle Pmi e cooperazione in materia sanitaria. (segue) (Com)