Americhe: segretario generale Iila incontra presidente Eu-Lac Foundation (2)

- Cavallari ha invitato Pajìn a partecipare a Roma nel prossimo ottobre alla decima edizione della Conferenza Italia-America latina e Caraibi, organizzata dal ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale (Maeci) insieme a Iila, riscontrandone un forte interesse. Da parte sua, la Presidente della fondazione ha rinnovato l’invito alla Segretario Generale a partecipare al vertice che la Fondazione sta organizzando tra tutte le organizzazioni internazionali che si occupano di America Latina, un incontro fondamentale - ha sottolineato Cavallari accogliendo con piacere l’invito - per concordare le necessarie strategie e sinergie. Infine, la solida collaborazione tra le due istituzioni – già ampiamente sperimentata nell’ambito del programma europeo EUROsociAL+ - potrà estendersi ad ulteriori programmi europei funzionali al rafforzamento del rapporto bi-regionale in un momento cruciale come l’attuale. (Com)