- VARIE- "Dialoghi sul Futuro – Nulla sarà come prima". Nello scenario che si è creato a causa del Covid “Come cambia l’impresa – Accompagnare le imprese nel cambiamento”. Lorenzo Tagliavanti, presidente Camera di Commercio di Roma dialoga con Stefano Micelli, professore di Economia e gestione delle imprese, Ca’ Foscari Venezia. Incontro On Line – Ore 12.- Nell'ambito delle celebrazioni per i 700 anni dalla morte di Dante Alighieri, verrà presentata diretta sulla pagina Facebook della Regione Lazio "A Riveder le Stelle". Intervengono: Roberta Lombardi, Assessora Transizione ecologica e Trasformazione digitale, Valentina Corrado, Assessora regionale al Turismo, Enti locali, Sicurezza urbana, Polizia locale e Semplificazione amministrativa, Albino Ruberti Capo ufficio di Gabinetto del presidente, Professor Enrico Malato, Vicepresidente della Casa di Dante, Maria Antonietta Di Gaspare, Sindaca di Borbona (Rieti), Massimiliano Borelli, Sindaco di Albano Laziale (Roma), Marco De Carolis, Assessore alla Cultura del Comune di Viterbo, Simone Cretaro, Sindaco di Veroli (Frosinone) e Carmela Cassetta, Presidente del Parco Riviera D'Ulisse (Latina) - Ore 12.30 (Rer)