Venezuela: osservatorio diritti umani denuncia presenza mine antiuomo

- L'osservatorio venezuelano per i diritti umani e le questioni militari Social Watch for Security, Defence and National Armed Forces ha denunciato la presenza di mine antiuomo nello Stato centro-occidentale di Apure. Secondo il presidente Rocío San Miguel, la recente morte di un ufficiale ed il ferimento di due sergenti nella zona sono attribuibili alla presenza di mine antiuomo. "È deplorevole che la presenza di mine antiuomo nell'area che ha causato la morte di un ufficiale e il ferimento di 2 sergenti, dopo gli scontri ad Apure. Il Venezuela sia un paese privo di mine antiuomo", ha scritto su Twitter. San Miguel si è rammaricato per la morte dei funzionari venezuelani. In precedenza, il ministero della Difesa ha rilasciato una dichiarazione in cui ha fornito parziale notizia sulla morte dei militari ma non ha menzionato il motivo delle morti. (Vec)