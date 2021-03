Usa-Cina: Casa Bianca, non escludiamo nuove sanzioni contro Pechino (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le nuove sanzioni, sottolinea il segretario di Stato, sono state decise di concerto con Regno Unito, Canada e Unione europea. “Queste azioni – conclude Blinken - dimostrano il nostro impegno a lavorare in maniera multilaterale per promuovere il rispetto dei diritti umani e per far luce sugli individui all’interno del governo cinese e del Partito comunista cinese responsabili di tali atrocità”. In particolare, il segretario di Stato elogia il ricorso alle sanzioni da parte dell’Ue. “Accogliamo con favore – afferma Blinken - l’uso da parte dell’Unione europea di questo potente strumento per perseguire gli abusi dei diritti umani su scala globale. Una risposta atlantica unita invia un forte segnale a chi viola i diritti umani internazionali: prenderemo ulteriori iniziative in coordinamento con i nostri partner e continueremo con loro a chiedere un’immediata cessazione dei crimini della Repubblica popolare cinese e giustizia per le tante vittime”. (segue) (Nys)