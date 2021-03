Usa: una persona su quattro ha ricevuto una dose del vaccino anti-Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una persona su quattro tra i cittadini degli Stati Uniti ha già ricevuto una dose del vaccino contro il coronavirus. Lo rilevano i dati divulgati dai Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie degli Stati Uniti (Cdc), secondo i quali 126.509.736 è il numero complessivo delle dosi inoculate, pari all'81 per cento di quelle consegnate e due milioni in più di ieri. La media giornaliera di dosi si aggira intorno 2,5 milioni di unità. Stando a queste cifre, una persona su quattro negli Stati Uniti, circa 83 milioni di cittadini, ha ricevuto almeno una dose di vaccino e una su otto, 45 milioni di persone, anche la seconda dose, secondo i dati del Cdc.(Nys)