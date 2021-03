Usa: arrestato 51enne della California, trasportava eroina con un drone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un uomo di 51 anni originario della California è stato arrestato a Simi Valley, 70 chilometri a nordovest di Los Angeles, con l’accusa di aver utilizzato un drone per spacciare eroina. Lo riferisce la stampa statunitense, precisando che l’arresto ha avuto luogo venerdì 19 marzo. L'uomo, identificato come John Piani, stava maneggiando il drone proprio nel momento in cui gli agenti si sono presentati nella sua abitazione per trarlo in arresto. "Sembrava una buona idea ma non lo era. Lo spaccio di eroina continua a essere spaccio di eroina anche nello spazio aereo", è la didascalia del post dedicato dalla polizia di Simi Valley alla vicenda su Instagram.(Nys)