Usa: amministrazione Biden fornirà milioni di vaccini AstraZeneca a Messico e Canada

- Gli Stati Uniti intendono fornire a Messico e Canada milioni di dosi del vaccino anti-Covid elaborato dalla casa farmaceutica AstraZeneca. Lo ha confermato la portavoce della Casa Bianca, Jen Psaki, precisando però che “non è ancora pienamente deciso, ma è quella la nostra intenzione". Si parla di 2,5 milioni di dosi per il Messico e di 1,5 per il Canada. Nelle scorse ore sono filtrate indiscrezioni secondo le quali gli Usa potrebbero inserire i vaccini in una sorta di “scambio” con il Messico, che si impegnerebbe in cambio dell’antidoto a filtrare con più determinazione i flussi migratori verso il confine condiviso. Rispondendo ad una domanda in proposito da parte dei giornalisti, Psaki ha affermato: "La realtà è che la pandemia non conosce confini e fare in modo che i nostri vicini possano contenere il virus rappresenta una missione decisiva per mettere fine all'emergenza". Le scorte previste per gli Usa del vaccino AstraZeneca ammontano a circa sette milioni di dosi, ma il preparato non ha ancora ricevuto l’autorizzazione della Food and drug administration (Fda), l'agenzia statunitense che regola i prodotti alimentari e farmaceutici. Tuttavia gli altri vaccini già in fase di distribuzione - Pfizer-BioNTech, Moderna e Johnson & Johnson -dovrebbero essere perfettamente in grado di sopperire al fabbisogno statunitense, tanto che si sono impegnate a consegnare 500 milioni di dosi entro la fine del mese di maggio.(Nys)