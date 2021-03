Usa: sparatoria in un supermercato in Colorado, polizia sul posto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una sparatoria è in corso in un supermercato della catena King Sooper a Boulder, in Colorado. La polizia è sul posto assieme ad una squadra della Swat e a numerose ambulanze. Le ricostruzioni fornite dalla stampa Usa sono ancora frammentarie, così come non è disponibile un bilancio di vittime e feriti, ma nei video mostrati dalle emittenti locali si vedono gli agenti in forze che intimano all'assalitore all'interno dell'edificio di arrendersi e uscire con le mani in alto. (Nys)