Usa: Senato conferma Marty Walsh a capo del dipartimento del Lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Senato federale degli Stati Uniti ha approvato la nomina di Marty Walsh a segretario del Lavoro. Lo riferisce l'emittente "Fox News", sottolineando che quella che andrà a ricoprire Walsh - attualmente sindaco di Boston - è una posizione fondamentale per la promessa fatta dal presidente Joe Biden di rafforzare i diritti sindacali e dei lavoratori. La nomina è stata approvata con 68 voti a favore e 29 contrari, tra i quali quello del leader della minoranza al Senato Mitch McConnell. Walsh, 53 anni, è un amico di lunga data nonchè collaboratore fidato del presidente. Nel 2018, Biden ha supervisionato personalmente l'inaugurazione di Walsh per un secondo mandato come sindaco di Boston. Prima di diventare sindaco, Walsh ha prestato servizio nella Camera dei rappresentanti del Massachusetts dal 1997 al 2014. Leader sindacale di lungo corso, Walsh è entrato a far parte del sindacato dei lavoratori locali 223 di Boston quando aveva 21 anni. In seguito divenne presidente del sindacato e capo del Boston Building Trades, un ombrello di mobilitazione che sovrintendeva a diversi sindacati locali. (Nys)