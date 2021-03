Usa-Cina: “Wsj”, inviato clima Kerry vedrà omologo Xie nonostante “dissidi” in Alaska

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'inviato speciale statunitense per il clima, John Kerry, vedrà domani – 23 marzo – l’omologo cinese, Xie Zhenhua, in una conferenza virtuale, nonostante l’esito negativo dei colloqui diplomatici in Alaska dello scorso fine settimana. Lo riferisce il “Wall Street Journal”, ricordando che la Cina presiederà la riunione sul clima dei massimi funzionari di decine di paesi europei, Unione europea e Canada. La conferenza di domani, presentata come una ministeriale per l’azione climatica, costituisce una riunione annuale delle principali economie, istituita da Cina, Unione Europea e Canada dopo che gli Stati Uniti sono usciti dall'accordo di Parigi nel 2017. La decisione di Kerry di partecipare all'evento, scrive il “Wsj” citando fonti vicine al dossier, ha lo scopo di segnalare che gli Stati Uniti sono tornati al tavolo del clima. L'evento rappresenta il primo impegno formale che coinvolge le controparti Kerry e Xie da quando il presidente Usa, Joe Biden, si è insediato alla Casa Bianca il 20 gennaio scorso. Tra i due sono finora intercorsi colloqui informali, incentrati sulla possibilità di istituire un meccanismo di impegno più formale per affrontare le questioni climatiche. (segue) (Nys)