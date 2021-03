Usa-Cina: “Wsj”, inviato clima Kerry vedrà omologo Xie nonostante “dissidi” in Alaska (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’evento giunge sulla scia dei colloqui della scorsa settimana in Alaska tra i più alti funzionari della politica estera di Usa e Cina. La delegazione di Washington – guidata dal consigliere per la Sicurezza nazionale Jake Sullivan e dal segretario di Stato Antony Blinken - ha apertamente criticato la condotta di Pechino nell’ambito dei diritti umani. Secondo il “Wsj”, l'interazione tra Kerry e Xie rappresenta un test per la strategia dell'amministrazione Biden nei confronti della Cina, che cerca di ritagliarsi una cooperazione su questioni come il cambiamento climatico e la pandemia Covid-19 mentre le due potenze competono per l'egemonia globale e il controllo delle tecnologie più importanti nell’attuale assetto globale. (Nys)