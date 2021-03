Brasile: Oms chiede "allineamento" a standard internazionali su pandemia, "morti raddoppiate"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) ha chiesto al governo del Brasile di "allinearsi" alla condotta assunta della comunità internazionale nel gestire la pandemia del nuovo coronavirus e ha manifestato preoccupazione per i decessi per Covid-19, raddoppiati in un solo mese. Il direttore generale dell'Oms, Tedros Adhanom, ha infatti presentato i dati della mortalità nel periodo tra il 15 febbraio e il 15 marzo, in cui le morti settimanali sono raddoppiate da circa 7 mila a 15 mila morti in Brasile. "Il numero di casi aumenta, il numero di morti aumenta. Il Brasile deve prendere la situazione seriamente, sia che si tratti del governo o del popolo", ha affermato Tedros. "Sarà solo lo sforzo congiunto di tutti gli attori a invertire davvero questo trend di crescita dei decessi, che è molto veloce e in forte accelerazione. Ma siamo preoccupati, soprattutto, del tasso di mortalità, che è raddoppiato in un solo mese ", ha detto Tedros. (segue) (Brb)