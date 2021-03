Brasile: Oms chiede "allineamento" a standard internazionali su pandemia, "morti raddoppiate" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Oms ha anche augurato buon lavoro al dottor Marcelo Queiroga, il quarto ministro della Salute ad assumere l'incarico in un solo anno (sebbene la nomina non sia ancora stata pubblicata in Gazzetta ufficiale e il ministro in carica sia ancora Eduardo Pazuello) sottolineando che i dirigenti dell'Oms vogliono "fermezza" e "competenza" nel coordinare la gestione della pandemia nel paese. "Auguriamo al ministro Marcelo Queiroga molta fermezza nel portare avanti l'enorme sfida che il Brasile sta affrontando. Penso che il messaggio estremamente importante da fornire sia che le politiche sanitarie si basano su prove scientifiche e che è necessario un allineamento di tutti i poteri dello staro ", ha affermato il vicedirettore generale dell'Oms, Mariangela Simao. (segue) (Brb)