Milano: da Consiglio comunale ok a modifiche per hub interscambio San Cristoforo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio comunale di Milano ha approvato oggi alcune modifiche delle destinazioni del Piano dei servizi del Piano di governo del territorio vigente e l'acquisizione di un'area dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata al fine di consentire la realizzazione dell'hub di interscambio San Cristoforo-parcheggio di via Merula, capolinea ovest della linea della metropolitana M4. Il parcheggio di interscambio San Cristoforo-Merula - spiega una nota di Palazzo Marino - sarà realizzato su aree per un totale di 20mila metri quadrati in parte comunali (la sede dell'ex scuola dell'infanzia demolita) e in parte di proprietà dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata; aree che erano inquinate. Le aree dell'Agenzia saranno concesse gratuitamente perché destinate a funzioni di pubblica utilità. Il progetto prevede un parcheggio completamente interrato con un piano dedicato alla sosta delle auto con 290 stalli senza sottrarre spazio in superficie. A livello strada sarà in parte realizzato un hub per il capolinea dei bus extraurbani che collegano a Milano a Buccinasco, Corsico e agli altri comuni di questa parte dell'area della Città metropolitana. (segue) (Com)