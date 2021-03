Autostrade: Atlantia, volontà di vendere Aspi ma Cdp non obbligata comprare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Atlantia ha manifestato "disponibilità a vendere" Autostrade per l'Italia (Aspi), "ma non vi è alcun obbligo a carico di Cdp ad acquistare". Lo afferma in una nota Atlantia precisando così quanto pubblicato su un articolo di "Affari&Finanza". A testimonianza, inoltre, "di quanto siano invalidanti per un processo di vendita di mercato le condizioni imposte dal governo, si osserva che Atlantia non ha ricevuto offerte alternative o manifestazioni di interesse concrete da nessun altro investitore", conclude la nota. (Com)