Rifiuti: legale Tosini, in due ore di interrogatorio respinte accuse “non amanti ma amici” (2)

- “Nelle due ore di interrogatorio la mia assistita non si è sottratta alle domande del Gip sebbene le pagine che accompagnavano la richiesta di misure cautelari fossero 27mila”. Ha detto il legale del foro di Viterbo. Nessuna relazione, ha sostenuto la Tosini, “voglio ricordare che la mia assistita ha 53anni e Lozza ne ha 75. Si conoscevano e negli ultimi anni avevano stretto un rapporto di amicizia. E’ vero che avesse ricevuto regali come è vero che anche lei aveva fatto regali a lui, in puro spirito di amicizia”. Nel merito delle contestazioni nelle due ore di interrogatorio con il Gip “abbiamo risposto negando di aver favorito Lozza cercando di spiegare che alcuni atti amministrativi erano stati presi nel pieno rispetto delle normative senza fare preferenze. La mia assistita – ha detto anche l’avvocato- per il ruolo che ha ricoperto ha subito altri procedimenti penali da cui è sempre uscita con sentenze di assoluzione, o con la formula piena, di non luogo a procedere o di archiviazione”. (segue) (Rer)