Energia: Brasile, governo annuncia bandi per privatizzare linee trasmissione elettrica (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il sito web del Ppi, la seconda asta di trasmissione è ancora in fase di studio. Il progetto dovrebbe riguardare la costruzione, gestione e manutenzione degli impianti di trasmissione tra gli stati di Bahia, Paraná e Pernambuco, per un totale di 866 chilometri di linee di trasmissione. La durata dei contratti sarà di 30 anni. In ultimo il decreto riguarda anche lo svolgimento di una terza asta per le forniture di sistemi isolati, quelli non integrati nel Sistema interconnessa nazionale (Sin). In totale, saranno servite 23 località in cinque stati della Regione Nord: Acre (tre), Amazonas (cinque), Pará (dieci), Rondonia (due) e Roraima (tre). L'inizio delle attività è previsto per gennaio 2023 ed i termini contrattuali variano da 2 a 15 anni, a seconda della previsione di interconnessione di queste località al Sin. (Brb)