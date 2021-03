Congo-Brazzaville: elezioni, presidente Sassou N'Guesso in testa nei sondaggi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Guy Brice Parfait Kolelas, principale candidato dell'opposizione alle elezioni presidenziali, è morto di Covid-19 a poche ore dalla chiusura delle urne. Lo riferisce il suo team per la campagna elettorale in una nota, secondo cui Kolelas è deceduto a bordo di un aereo che lo stava trasportando d'urgenza in Francia per sottoporsi a cure mediche. Kolelas era uno dei sei candidati in corsa contro il presidente uscente Denis Sassou N'Guesso, al potere da 37 anni. In un video trasmesso ieri in rete dal suo letto d’ospedale, Koleas aveva esortato i suoi sostenitori a battersi per la vittoria e per il cambiamento nel Paese, così come lui si sarebbe battuto per la sua vita. Il politico aveva 61 anni e soffriva di diabete. Prima di diventare uno dei principali oppositori del presidente Sassou N'Guesso, Kolelas aveva intrapreso la carriera di accademico insegnando in diverse università francesi prima di fare ritorno in Congo dove ha lavorato per anni presso il ministero dell'Amministrazione territoriale. (Res)