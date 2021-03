© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Due bar ad Acilia, nel Municipio X di Roma, sono stati chiusi perché erano base di un’organizzazione criminale dedita a spaccio di droga. Grazie a Prefettura e Polizia Locale di Roma Capitale. Nella nostra città non c’è spazio per chi delinque". Lo scrive su Twitter il sindaco di Roma Virginia Raggi. (Com)