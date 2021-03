Pd: Letta su parità genere, grazie Dacia Maraini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Grazie Dacia Maraini". Lo scrive su Twitter il segretario del Partito democratico, Enrico Letta, pubblicando una dichiarazione della scrittrice che ha affermato: "Una scelta giusta, che condivido, quella di Letta. A parità di valore tra i due sessi si preferisce sempre il maschio. Non si capisce perché, forse per abitudine, per fiducia, per tradizione, ma è sbagliato. Per questo appoggio in pieno la scelta del nuovo segretario del Pd". (Rin)