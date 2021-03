Usa-Cina: Casa Bianca, non escludiamo nuove sanzioni contro Pechino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti non escludono l’imposizione di nuove sanzioni contro la Cina. Lo ha detto la portavoce della Casa Bianca Jen Psaki, dopo l'annuncio delle sanzioni congiunte da parte di Canada, Regno Unito e Unione europea per la repressione della minoranza musulmana degli uiguri nella regione nordoccidentale dello Xingjiang. "Continuiamo ad essere preoccupati per i diritti umani nello Xinjiang", ha affermato Psaki. E ha aggiunto: “Stiamo valutando i prossimi passi con la Cina”. Commentando l’esito del vertice diplomatico in Alaska, conclusosi nel fine settimana, Psaki ha puntualizzato: "Ci aspettavamo colloqui duri e diretti ed è esattamente quello che è successo".Gli Stati Uniti hanno imposto oggi sanzioni nei confronti di Wang Junzheng e Chen Mingguo, rispettivamente dirigente del Partito comunista e direttore dell’Ufficio di pubblica sicurezza nello Xinjiang, già sanzionati questa mattina dall’Unione europea nel quadro di una risposta globale contro presunte violazioni dei diritti umani nei confronti della minoranza etnica uigura. Lo indica un comunicato del dipartimento di Stato firmato dal segretario Antony Blinken. La decisione, sottolinea il capo della diplomazia Usa, è in risposta a “seri abusi dei diritti umani contro membri dei gruppi di minoranza etnica e religiosa nello Xinjiang”. “Nonostante la crescente condanna internazionale, la Repubblica popolare cinese continua a commettere un genocidio e crimini contro l’umanità nello Xinjiang. Gli Stati Uniti ribadiscono il loro appello alla Cina perché metta fine alla repressione degli uiguri e dei membri delle altre minoranze etniche e religiose nello Xinjiang, anche attraverso il rilascio delle persone arbitrariamente detenute nei campi di internamento e nelle strutture carcerarie”, scrive Blinken. (segue) (Nys)