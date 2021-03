Venezuela: Nazioni Unite riprendono programmi di trasferimento di denaro contante

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Organizzazione delle Nazioni Unite ha ripreso i programmi di trasferimento monetario al Venezuela, dopo la sua sospensione a gennaio a causa dei continui attacchi del governo di Nicolas Maduro contro le organizzazioni della società civile. La repressione nei confronti di organizzazioni come Azul Positivo e le vessazioni nei confronti dei fondatori di programmi come Alimenta la Solidaridad avevano causato l'interruzione degli aiuti da parte dell'organizzazione. L'Agenzia delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (Fao) ha annunciato sul suo account Twitter che avrebbe collaborato, assieme all'Unione europea, a sostegno della popolazione vulnerabile, in questo caso dello Stato occidentale di Lara. Il programma di trasferimento con carta elettronica consente ai beneficiari di avere accesso al cibo e copre il 60 per cento del valore del paniere alimentare di una famiglia di 5 persone per un mese.(Nys)