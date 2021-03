Roma: Figliomeni (Fd'I), cittadini smentiscono M5s sull'accumulatrice di gatti a San Giovanni.

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Assistiamo basiti alle dichiarazioni trionfalistiche da parte di esponenti 5 Stelle, in merito alla vicenda dell'accumulatrice seriale di gatti in zona San Giovanni, in cui si annuncia il risultato brillante ottenuto grazie alla 'tenacia e all'impegno' della Sindaca Raggi". Lo dichiara in una nota Francesco Figliomeni consigliere capitolino di Fratelli d'Italia e vice presidente dell'Assemblea Capitolina. "Spiace dover far riportare i piedi a terra agli autorevoli esponenti a cinque stelle ma questo risultato da loro tanto decantato, è stato bocciato sonoramente dai cittadini. Sono passati ben otto giorni dalla firma dell'ordinanza sindacale ma la Raggi, forse troppo impegnata a trovare un posto nell'Amministrazione per amici e fidanzate di Assessori, non è riuscita a far applicare tempestivamente il provvedimento da parte degli uffici da lei diretti. Come documentato dai cittadini tramite testimonianze anche con video, la destinataria del provvedimento ha fatto in tempo a disfarsi di tutto non facendo trovare alcun gatto nell'abitazione. Manterremo alta l'attenzione su questa vicenda ma constatiamo come siano gli stessi cittadini, oramai esasperati, a smentire la narrazione propagandistica dei grillini". (Com)